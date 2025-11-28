Γκαλ Γκαντότ: «Έτσι νιώθει κανείς πριν πεθάνει;» - Μίλησε ανοιχτά για το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η Γκαλ Γκαντότ μίλησε δημόσια για την πιο επικίνδυνη στιγμή της ζωής της: όταν διαγνώστηκε με «έναν τεράστιο θρόμβο στον εγκέφαλο», στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης του τέταρτου παιδιού της.

Η αποκάλυψη έγινε κατά την παραλαβή του Hollywood Icon Award από το Women’s Guild Cedars-Sinai, με την ηθοποιό να τονίζει: «Είμαι εδώ απόψε χάρη σε εσάς».

Στην αρχή του λόγου της, η Γκαλ Γκαντότ θυμήθηκε ότι τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να νιώθει έντονους και ασταμάτητους πονοκεφάλους.

