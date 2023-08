Γκλόρια Στάινεμ: Τα μαθήματα ζωής από την πιο διάσημη φεμινίστρια

Κοινωνική ακτιβίστρια, δημοσιογράφος και λέκτορας, η Γκλόρια Στάινεμ πρωτοστάτησε στο πολιτικό γυναικείο κίνημα των 70s και παλεύει μέχρι σήμερα, στα 89 της, για το δικαίωμα της γυναίκας στην ισότητα. Μία σπουδαία γυναίκα που συνεχίζει να εμπνέει με τα βιβλία, τις ομιλίες της, αρνούμενη να συνταξιοδοτηθεί.

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε το 1934 στο Οχάιο. Μέχρι τα 11, δεν πήγαινε κανονικά σχολείο εφόσον έμενε τους χειμώνες στην Καλιφόρνια και το καλοκαίρι στο Μίσιγκαν. Μέχρι που οι γονείς της πήραν διαζύγιο και η Γκλόρια αφοσιώθηκε στη φροντίδα της μητέρας της, η οποία αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας. 6 χρόνια μετά, έφυγε για να σπουδάσει κυβερνητικά θέματα, πράγμα ασυνήθιστο για γυναίκες. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν σκόπευε να ακολουθήσει το παραδοσιακό πρότυπο.

«Τη δεκαετία του '50, όταν παντρευόσουν, γινόσουν αυτό που ήθελε ο σύζυγός σου, κι εγώ είχα ήδη γίνει ο γονιός της μητέρας μου. Δεν ήθελα να καταλήξω να φροντίζω κάποιον άλλο».

Η φεμινίστρια που έγραψε ιστορία

Όταν τελείωσε τις σπουδές της το 1956, έφυγε για την Ινδία όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Ένα από τα πιο γνωστά της θέματα ήταν το 1963 για το περιοδικό Show, με θέμα το Playboy Club της Νέας Υόρκης. Δούλεψε ως κουνελάκι- σερβιτόρα για το θέμα. Λίγο μετά, δημιούργησε το New York magazine, έχοντας τη δική της στήλη για πολιτική. Έγινε πιο ενεργό μέλος του φεμινιστικού κινήματος, όταν έγραψε για ένα θέμα άμβλωσης.

Η δεκαετία του '70 ήταν δική της. Ξεκίνησε το Εθνικό Πολιτικό Κίνημα γυναικών, μαζί με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες ενώ ξεκίνησε το φεμινιστικό περιοδικό Ms., το οποίο μιλούσε ακόμα και για την ενδοοικογενειακή βία. Κατηγορήθηκε ότι συνεργάζεται με τη CIA, αλλά δεν πτοήθηκε ποτέ.

Το 1986 χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού, τον οποίο και κέρδισε. Το βιβλίο της Revolution from Within: A Book of Self Esteem προκάλεσε αντιδράσεις στους φεμινιστικούς κύκλους, επειδή έκριναν ότι η Στάινεμ έκανε πέρα τους κοινωνικούς αγώνες προκειμένου να ασχοληθεί με τον εαυτό της. «Αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική επανάσταση, πρέπει να είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Και πώς θα το πετύχουμε αν δεν έχουμε εσωτερική δύναμη;», αναρωτήθηκε.

Η προσωπική της ζωή

Το 2000, έκανε αυτό που ορκίστηκε να μην κάνει ποτέ. Αν και ήταν 66 χρονών, παντρεύτηκε τον σύντροφό της, και πατέρα του Christian Bale, παρόλο που πίστευε ότι μία γυναίκα χρειάζεται έναν άντρα όπως το ψάρι το ποδήλατο. 3 χρονιά μετά, ο David Bale πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο.

Μερικά μαθήματα σοφίας από την Γκλόρια Στάινεμ

«Δεν μου αρέσουν τα debates. Έχουν μία αρσενική μορφή. Μόνο ένταση, και καθόλου φως».

«Δεν θυμάμαι ποτέ να με αποκαλούν ωραία, μέχρι που έγινα φεμινίστρια. Έχει να κάνει με τις προσδοκίες των ανθρώπων για το πώς πρέπει να δείχνει μία φεμινίστρια».

«Νομίζω ότι περνάμε πολύ χρόνο αρνούμενοι τις μητέρες μας»

«Δεν μπορώ να με φανταστώ να μοιράζομαι με κάποιον το διαμέρισμά μου σε μόνιμη βάση»