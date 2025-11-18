Γλυκερία για τις συναυλίες στο Ισραήλ: «Ούτε από τον χώρο μου με στήριξαν - Υπάρχει ζήλια»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η Γλυκερία μίλησε για τον σάλο που έγινε με την απόφαση της να τραγουδήσει στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Λώρίδα της Γάζας.

Η τραγουδίστρια μεταξύ άλλων δήλωσε ότι δεν την στήριξε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά το συμβάν ενώ παράλληλα τόνισε ότι σέβεται την άλλη άποψη αλλά δεν της αρέσει όταν αυτός που την εκφράζει έχει κακή πρόθεση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν φοβήθηκε μήπως «χάσει ότι έχει χτίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα της» μετά το κύμα αντιδράσεων η Γλυκερία απάντησε: «όχει (δεν φοβήθηκα). Θα μπορεί μια στρεβλή λογική που υπάρχει στους ανθρώπους να επηρεάσει εμένα. Ποια η δύναμη μου τότε; Δεν θα είχα καμία δύναμη. Έχω δύναμη».

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Η στωικότητα και η σιωπή μου έδειξαν ότι πιστεύω αυτό που είμαι κι αυτό που έχω. Σε αυτά που πιστεύω κανείς δεν μπορεί να με κουνήσει για όποιον λόγο κι αν το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.

Αν συναντήσω κάποιον που είπε όσα είπε, θα τον χαιρετήσω. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Γιατί να κουβαλώ βάρη;

Η κακή πρόθεση είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια. Αν και δεν το χρειαζόμουν, ούτε από τον χώρο μου με στήριξαν. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να βαραίνω τον εαυτό μου με αντιπαλότητες; Όταν εξετάσω αυτό που έχω εγώ μέσα μου κι αυτό που πρεσβεύω με τα τραγούδια μου. Παίρνω μόνο τα θετικά. Έχω πάντα καλή πρόθεση».

Κλείνοντας πρόσθεσε: «Έχει τελειώσει η ιστορία. Συγχωρεμένοι όλοι! Η διαφορετική άποψη είναι μια άλλη άποψη και τη σέβομαι. Τα πιο πολλά από όσα συνέβησαν, ήταν παρακινημένα από κάπου. Δεν θέλω να παρακινούμαι από κάπου, αλλά να πιστεύω αυτά που θέλω. Δεν θα μου πει ο άλλος τι να κάνω, όπως δεν λέω κι εγώ».