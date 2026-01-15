Γλυκερία: «Με λατρεύουν στο Ισραήλ - Θα τα ξαναπούμε σύντομα»

Η ερμηνεύτρια Γλυκερία απασχόλησε αρκετά φέτος με τις εμφανίσεις τις στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η ίδια είχε δηλώσει ωστόσο, ότι αγαπά το Ισραήλ και σήμερα εμφανίστηκε στην ισραηλινή τηλεόραση ανακοινώνοντας νέες εμφανίσεις.

Σε απόσπασμα που προέβαλε η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ANT1, ισραηλινός δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από την τραγουδίστρια με αφορμή τα συναυλιακά της πλάνα.

Η τραγουδίστρια ανέφερε: «Πάντα στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω, γιατί αυτό που θέλω είναι να τραγουδάω. Προσφέρω τη μουσική και τη φωνή μου στους ανθρώπους που με αγαπούν. Ξέρω ότι με αγαπούν και με λατρεύουν στο Ισραήλ. Όπου κι αν πάω εκεί, τα θέατρα γεμίζουν και είναι πολύ όμορφο αυτό», δήλωσε.

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα προς το ισραηλινό κοινό, επισημαίνοντας ότι παραμένει δυνατή και αισιόδοξη. «Θέλω να πω στο κοινό του Ισραήλ να μην στεναχωριούνται για τη Γλυκερία, γιατί έχει πολλές δυνάμεις. Μέσα από την καρδιά μου, τους εύχομαι “ειρήνη σε όλους”», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμφανίσεις της στο Ισραήλ θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Ιανουαρίου, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να συναντήσει ξανά το θερμό κοινό της χώρας. Κλείνοντας τη συνέντευξη, μίλησε στα εβραϊκά, λέγοντας: «Θα τα ξαναπούμε σύντομα».