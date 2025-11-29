Με τη βοήθεια του Σταμάτη Καραΐσκου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί οδήγησαν τους παίκτες του φετινού GNTM σε αλλαγές με την υπόσχεση να αναδείξουν, αλλά και να αποκαλύψουν έτσι μια την πιο δυναμική εκδοχή τους, εκείνη που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν ως εικόνα και μοντέλα.

Κάποιοι ήταν ενθουσιασμένοι, άλλοι δυσκολεύτηκαν να αποχωριστούν το παλιό τους look και «λύγισαν», όπως η Άννα που τα μαλλιά της κόπηκαν κοντά.

«Να πω ότι δεν το περίμενα, θα είναι ψέμα. Καταλαβαίνω και εμπιστεύομαι αυτά που λέτε, αλλά εντάξει…», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Διαβάστε ακόμα: Έντι Γαβριηλίδης: «Έκανα εννιά δοκιμαστικά για να με πάρουν στο GNTM»

Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με νέα αποστολή, που είχε ως λέξη-κλειδί τη «Μυθολογία». Στο μαγευτικό Κτήμα Βορρέ, τα μοντέλα υποδέχτηκαν η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης και τους έδωσαν τις πρώτες λεπτομέρειες της δοκιμασίας.

Τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε σύγχρονες εκδοχές των 12 Θεών του Ολύμπου, κρατώντας props, που συμβολίζαν τη δύναμή τους. Η φωτογράφιση «12 Gods» απαιτούσε θάρρος και φαντασία, καθώς οι παίκτες πόζαραν… αιωρούμενοι στα 10 μέτρα, πάνω από ένα σύννεφο!

Η δοκιμασία συνδύαζε ισορροπία, χάρη και δημιουργικότητα, ενώ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, που έδωσαν η Ειρήνη και ο Γιώργος, ως νικητές του τελευταίου πλατό, πρόσθεσαν ένταση στο παιχνίδι.

Από το παιχνίδι αποχώρησε τελικά ο Αναστάσης.