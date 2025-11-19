Έντι Γαβριηλίδης: «Έκανα εννιά δοκιμαστικά για να με πάρουν στο GNTM»

Την μακρά διαδικασία μέχρι να γίνει κριτής στο Greece's Next Top Model αποκάλυψε ο σχεδιαστής Έντι Γαβριηλίδης σε νέα συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4» καθώς παραδέχτηκε πως έκανε εννιά δοκιμαστικά για την εκπομπή.

«Είχα δει την εκπομπή μου άρεσε από όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο. Με πρότεινε μια γνωστή μου από τον χώρο να πάω. Μου ζήτησαν βιογραφικό, πορτφόλιο και μετά με κάλεσαν για δοκιμαστικό», είπε αρχικά ο σχεδιαστή για το πως έγινε η πρόταση για να συμμετάσχει ως κριτής στο GNTM.

«Έκανα εννιά δοκιμαστικά για να με πάρουν στο GNTM. Έχουν περάσει πολλές διαφορετικές βερσιόν», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Ο σχεδιαστής δήλωσε πως «η τελευταία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι» για τους πέντε κριτές που τελικά εμφανίζονται στο ριάλιτι μόδας ήταν «Α' Εθνική» ενώ ανέφερε πως δεν ήξερε κανέναν από τους τέσσερις προσωπικά.

Σε ερώτηση των παρουσιαστών για τα σχόλια που έχει δεχτεί από τον κόσμο μετά την συμμετοχή του στο ριάλιτι, ο Έντι Γαβριηλίδης απάντησε: «Έχω πάρει σχόλια και αρνητικά και θετικά και τοξικά και έχω απαντήσει τρολάροντας σε τρολς. Μου είχε πει ένας "γιατί κάθεσαι έτσι" και του απάντησα "γιατί με χτυπάνε οι γόβες"».