Γονίδης: «Είπα σε μια παρέα ότι μου μίλησε ο Αρχηγός, ο Θεός, και λένε πάει, τρελάθηκε αυτός»

Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε για τη μικρότερή του κόρη, Μαριαλένα και το πώς του άλλαξε τη ζωή, ενώ περιέγραψε και το όνειρο που είδε με τον Χριστό.

«Μου έχει αλλάξει τη ζωή η Μαριαλένα και τα σχέδια. Ήρθε στη ζωή μου κάτι πολύ όμορφο, το έστειλε η Παναγία επειδή τα άλλα κορίτσια δεν τα μεγάλωσα εγώ, τα έβλεπα Σαββατοκύριακα, αυτή τη μεγαλώνω από τις πρώτες του λεξούλες, το πρώτο κλάμα. Έχω οικογένεια με την Κατερίνα», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Πέρασα πολλά, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγω να πω ότι μου συμβαίνει κάτι για να γίνει ντόρος. Έχω μπει τόσες φορές στο νοσοκομείο και δεν το ξέρει ούτε η μάνα μου. Δεν κάλεσα κανέναν, δεν το ήξερε κανείς, δεν είμαι lifestyle άνθρωπος, είμαι λαϊκό παιδί, μου έδωσε ένα δώρο ο θεός και το μοιράζομαι.

Πέρασα άσχημα και οικονομικά, οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και πλήρωσα κάποια πρόστιμα. Δεν τους κατηγορώ, ήταν δική μου επιλογή, έγινε, τελείωσε», συμπλήρωσε ο Σταμάτης Γονίδης.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν θυμάται τη στιγμή που είπε ότι "μπήκε ο Χριστός μέσα μου", ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε:

«Δεν πρέπει να τα λέμε γιατί κάποιος που δεν το έχει δει, λέει "γιατί να μην το δω κι εγώ".

Από τότε που έφτιαξα το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στο Λαγονήσι που τον είχα δει μικρός μπροστά μου και μετά το ξέχασα, στην προσευχή μου είχα μια εικόνα από την Παναγιά Κανάλα, η οποία μυρόβλιζε.

Μόλις την έφερα σε έναν αρχιμανδρίτη που δεν με πίστευε και την πήρε αγκαλιά, το σπίτι ευωδίασε και έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος.

Έμαθα από έξω την προσευχή για το Απόδειπνο. Έλεγα στον Χριστό, δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα κι εγώ θα το κάνω, και ένα πρωί -λίγο πριν ξυπνήσεις συμβαίνει αυτό- βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου και ακούω μια φωνή κρυστάλλινη να μου λέει, δεν θέλω κανέναν να σηκώσει τον Σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια.

Και είπα σε μια παρέα, μου μίλησε ο Αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός, και αυτοί είπαν πάει τρελάθηκε αυτός. Δεν είναι φοβερό αυτό;».