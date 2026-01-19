Good Job Nicky: Το φαβορί της Eurovision με το πιο θετικό όνομα και η σχέση με τους γονείς του

Στην ηλικία 30 ετών ο Good job Nicky δηλώνει πιο έτοιμος από ποτέ να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Dark Side of the Moon το οποίο μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη στιγμή που ανέβηκε στο Youtube της ΕΡΤ έχει σχεδόν αγγίξει της 150.000 προβολές.

Ο γιος του τραγουδιστή του έρωτα, Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη δηλώνει πως η σχέση του με τη Eurovision κρατάει πολλά χρόνια, καθώς είχε φτάσει ξανά κοντά στην εκπροσώπηση και την περίοδο του κορονοϊού και στοχεύει σε πολλά Grammys στο μέλλον.

Αλλά η καριέρα του δεν είναι το μόνο που βλέπει και προσμένει από το μέλλον για εκείνον, αφού επανειλημμένως έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά και οικογένεια, θεωρώντας πως είναι από τους απώτερους σκοπούς της ζωής.

Τι σημαίνει το όνομα του Good job Nicky

Έχοντας συνεχώς ανοιχτό το παράθυρο της διεθνούς καριέρας όπως πολλοί νέοι καλλιτέχνες, ο Good job Ncky επέμεινε στον αγγλόφωνο στίχο, επιλέγοντας για όνομά του την πιο θετική απάντηση σε έναν φανταστικό διάλογο με τον εαυτό του.

«Ήθελα να δώσω λουλούδια στον εαυτό μου πριν μου τα δώσει κανείς άλλος. Να πω μπράβο στον εαυτό μου πριν μου το πει κάποιος άλλος. Να του πω ότι είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει, να εκτεθεί, θετικά και αρνητικά», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του «Στην αγκαλιά του Φάνη» για την ουσία πίσω από το ψευδώνυμό του.

Η σχέση του με τον πατέρα του Γιάννη Πάριο και τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη

Ο Good job Nicky βλέπει τη Σοφία Αλιμπέρτη ως κολλητούλα του και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» είχε παραδεχτεί ότι γνωρίζει τα πάντα για εκείνον. Όσο για τον πατέρα του δεν λείπουν οι κόντρες και οι εποικοδομητικές συζητήσεις.

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι μαμάκιας. Η μητέρα μου είναι η κολλητούλα μου. Πραγματικά είναι ο καλύτερος μου φίλος, δεν υπάρχει ένα πράγμα που δεν ξέρει η μάνα μου για μένα. Είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ ανεκτική η μητέρα μου. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να φάω τα μούτρα μου από το να μην τα φάω, οφείλω να ζήσω μια εμπειρία που ίσως η μητέρα μου με προειδοποιεί για αυτό. Με τον πατέρα μου έχουμε μια υγιέστατη κόντρα, αλλά πάντα είχαμε αγάπη. Κάνουμε ωραίες εποικοδομητικές συζητήσεις με περισσότερη ουσία. Χίλιες φορές να σου μιλήσω για την Σοφία και τον Γιάννη. Για τους γονείς μου. Εγώ αναγνωρίζω την μαμά και τον μπαμπά μου, όχι την Αλιμπέρτη και τον Πάριο. Τι μοντελάρα, τι ηθοποιάρα και τι τραγουδιστής. Βλέπω τη μάνα μου που με έχει κάνει άνθρωπο», είχε περιγράψει.

Ως προς τη μουσική ο Good job Nicky λέει για τον Γιάννη Πάριο πως: «Κουβαλάω τον θρύλο! Θέλω κι εγώ να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος. Δεν θα έλεγα ότι κουβαλάω βάρος, αλλά μια ωραία ευθύνη απέναντι στη μουσική και μου αρέσει αυτό».

Η ψευδοδυσφαγία και η μεγάλη απώλεια βάρους

Ο Good job Nicky έχει μιλήσει πολλές φορές και για το πρόβλημα που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία. «Είμαι πλέον μια χαρά, είχα χάσει πολλά κιλά και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Ουσιαστικά, είναι ο φόβος της κατάποσης. Υπάρχει η ψευδοδυσφαγία και η δυσφαγία που έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, δεν μπορείς να καταπιείς φαγητό. Ήταν τραγικό, δεν μπορούσα να καταπιώ ούτε πουρέ. Είχα φτάσει 63 κιλά. Στην περίπτωσή μου, η ψευδοδυσφαγία ήταν πιο πολύ ψυχολογικό», είχε αναφέρει στους Weekenders.

Μιλώντας αναλυτικά για αυτό στο Youtube κανάλι της Άννας Μαρίας Βέλλη εξηγούσε: «Η ψευδοδυσφαγία δεν είναι αυτοάνοσο. Υπάρχει η δυσφαγία και η ψευδοδυσφαγία, η διαφορά τους είναι ότι το δεύτερο είναι εγκεφαλικό. Είναι στο κεφάλι σου. Τα συμπτώματα και των δύο είναι ακριβώς τα ίδια. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού είναι ένα καλό υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχεις άτομα που σε αγαπάνε και σε σέβονται δίπλα σου. Όχι όμως σε ακραίο βαθμό.

Το δεύτερο είναι να εκθέσεις σταδιακά τον εαυτό σου στους φόβους που έχεις, ώστε να τους συνηθίσεις και να τους απομυθοποιήσεις και το τρίτο για μένα είναι το για ποιον λόγο είναι εκεί η κρίση πανικού. Γιατί κάτι προσπαθεί να σου πει ο οργανισμός σου, ζητάει κάποια αλλαγή. Οι φοβίες μέσω τον κρίσεων δεν είναι απαραίτητα και ο λόγος που τις παθαίνεις. Όταν κοιτάξεις τον εαυτό σου κατάματα και αρχίσεις και συζητάς λίγο, χωρίς εγωισμούς όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς τόσο πιο λειτουργεί ως πυξίδα η κρίση πανικού» ανέφερε αρχικά ο καλλιτέχνης.

«Όλο ξεκίνησε από μικρή ηλικία, είχα βαριές αλλεργίες. Πάθαινα και αναφυλαξίες. Είναι μια αλλεργία που δεν θα ήθελα να την πω, είναι σπάνια. Ευτυχώς πέρασε. Μου βγήκε στα 13 μου και με ταλαιπώρησε από την εφηβεία μέχρι στις αρχές της ενηλικίωσης. Έχω πάθει τρεις αναφυλαξίες στη ζωή μου και ήταν ο φόβος μου. Με συμμάζεψαν, είχα τεράστια άγνοια κινδύνου και έκανα συνεχώς βλακείες. Αλλά αυτό κάπως μου έβαλε φρένο. Αυτή είναι η ρίζα» συμπλήρωσε ο Good Job Nicky.

«Γυρνούσα από ένα σπίτι, ήμουν στο αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, είχε φώτα. Οδηγάω, το αμάξι κάνει θόρυβο γενικό και κάθομαι και σκέφτομαι «Θα πεθάνεις». Μετά μου καρφώθηκε η σκέψη «να πάθεις κανά αλλεργικό σοκ». Μου κόβονται τα πόδια, μούδιασαν τα άκρα μου. Δεν ήξερα που ήμουν. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε. Ήταν η πρώτη φορά που αναγνώρισα ότι ήταν κρίση πανικού. Έλεγα αν είναι να πεθάνω θα φτάσω σπίτι μου πρώτα και ψοφάω μετά» αποκαλύπτει ο νεαρός τραγουδιστής.