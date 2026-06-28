Η αγάπη του Γουίλεμ Νταφόε για την Ελλάδα είναι γνωστή, αλλά ότι θα τον βλέπαμε να χορεύει ζεϊμπέκικο με μουσική υπόκρουση Γιώργο Μαργαρίτη, δεν το περιμέναμε...

Ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, απεικονίζεται να χορεύει το «Αρχιπέλαγος» στην ταινία «The Birthday Party», όπου και ενσαρκώνει τον Μάρκο Τiιμολέων, και τα σχόλια κάτω από το βίντεο της ΜΙΝOS EMI «πήραν φωτιά».

Στην ταινία, ο Μάρκος Τιμολέων, είναι ένας πλούσιος Έλληνας επιχειρηματίας που διοργανώνει το πάρτι για τα 25α γενέθλια της κόρης του στο ιδιωτικό του νησί. Απρόβλεπτα γεγονότα ξεδιπλώνονται, θέτοντας σε κίνδυνο την εξουσία του και αμφισβητώντας τα θεμέλια της ζωής του.

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Πρόκειται για ταινία με πολύ καλές κριτικές, που κυκλοφόρησε το 2026. Ωστόσο, εμείς μάλλον θέλουμε να τη δούμε για την ζεϊμπέκιά του Νταφόε.