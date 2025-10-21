Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο πρώτος καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στην πρεμιέρα του «Τετ α Τετ» το ερχόμενο Σάββατο (25/10) που θα προβάλλεται και φέτος από τον Alpha Κύπρου.
Μάλιστα, το Τετ α Τετ θα προβάλλεται σε νέα ημέρα και ώρα προβολής, όπως ενημερώνει το τρέιλερ της πρώτης εκπομπής και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο στις 23.00.
Στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μιλήσει - μεταξύ άλλων - για την παιδική του ηλικία, την επαγγελματική του πορεία, τον γιο του, αλλά και το αν θα παντρευτεί τη νυν σύντροφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».
Ακόμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα αναφερθεί στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς επειδή μιλάει ανοιχτά για αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό και που μιλάω δημοσίως, δεν πτοούμαι. Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.