Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Μιλώντας στο Τετ α Τετ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογείται πως ήταν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανε σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου
Σε εκδήλωση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου | NDP Photo
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο πρώτος καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στην πρεμιέρα του «Τετ α Τετ» το ερχόμενο Σάββατο (25/10) που θα προβάλλεται και φέτος από τον Alpha Κύπρου.

Μάλιστα, το Τετ α Τετ θα προβάλλεται σε νέα ημέρα και ώρα προβολής, όπως ενημερώνει το τρέιλερ της πρώτης εκπομπής και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο στις 23.00.

Στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μιλήσει -  μεταξύ άλλων - για την παιδική του ηλικία, την επαγγελματική του πορεία, τον γιο του, αλλά και το αν θα παντρευτεί τη νυν σύντροφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».

Ακόμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα αναφερθεί στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς επειδή μιλάει ανοιχτά για αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό και που μιλάω δημοσίως, δεν πτοούμαι. Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

 

