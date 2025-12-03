Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Υπάρχει ένα ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα»

Στο The 2Night Show της Τρίτης (2/12) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένο τον φαρμακοποιό, Θεμιστοκλή Τσίτσο και όταν τον ρώτησε εάν ο κόσμος έχει ακόμα ταμπού όταν θέλει να αγοράσει κάποια φάρμακα και η απάντηση ήταν θετική, αυτό ήταν μια αφορμή για να κάνει ο παρουσιαστής μια προσωπική εξομολόγηση.

«Έχω πάρει φάρμακα την περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά και μιλάω πάρα πολύ άνετα για αυτό. Υπάρχει ένα ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα και με κοιτούσανε πολλές φορές, με ύφος "πώς το λέει;"», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και πρόσθεσε: «Χωρίς εκείνη την αγωγή δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».

Από πλευράς του ο Θεμιστοκλής Τσίτσος σχολίασε:

«Είναι εργαλείο, Γρηγόρη, τα φάρμακα. Να τα παίρνουμε στη σωστή δόση όταν τα χρειαζόμαστε με καθοδήγηση για ένα διάστημα. Θα τα χαρακτήριζα σαν την πάνα στα μωρά. Μαθαίνουν μέχρι να μάθουν να τα κάνουν μόνα τους».