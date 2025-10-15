Γρηγόρης Βαλτινός: «Προσπαθώ χρόνια να εξοικειωθώ με τον θάνατο»

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε τη νύχτα της Τρίτης ο Γρηγόρης Βαλτινός και μίλησε για τη ζωή, το θέατρο, και τον χρόνο που περνά.

Ο σπουδαίος ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την τοξικότητα και τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων γύρω του.

«Δεν αντέχω την τοξικότητα. Δεν μπορώ. Πιστεύω πως όταν κάποιος “καβαλήσει το καλάμι” ή νιώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, αυτομάτως γίνεται τοξικός, δηλαδή δυσάρεστος με τους άλλους. Το να γίνω δυσάρεστος δεν μπορώ να το αντέξω, γιατί δεν αντέχω κάποιον άλλο δυσάρεστο απέναντί μου. Δεν μπορώ να γίνω αυτό που σιχαίνομαι» τόνισε.

Μιλώντας για το θέατρο εξήγησε πως «με ό,τι καταπιάνομαι, θέλω να περνάω όμορφα. Αυτή τη δουλειά την έκανα αρχικά για μένα. Πολλές φορές ακούμε ''έχω πολλά να δώσω'', αλλά εγώ μπήκα στο θέατρο για να πάρω πράγματα για εμένα – τα είχα ανάγκη. Αν μέσα από αυτό ωφεληθεί και ο θεατής, ακόμα καλύτερα».

Ο Γρηγόρης Βαλτινός μίλησε για τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη στο θέατρο. «Τα 20 πρώτα χρόνια στο θέατρο είναι έτος μηδέν για τον ηθοποιό. Τσαλαβουτάει, παλεύει με τις ανασφάλειές του, με όσα τον βασανίζουν, με την ανάγκη του για αποδοχή, ακόμα και με τον ναρκισσισμό του να είναι στο επίκεντρο. Όταν περάσουν αυτές οι “παιδικές ασθένειες”, τότε αρχίζει να πηγαίνει βαθιά. Εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει τι κάνει».

Επιπλέον, θυμήθηκε τα χρόνια του σχολείου και τις πρώτες του ερωτικές απογοητεύσεις. «Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς. Ερωτευόμουν πάντα κοπέλες που είχαν μάτια μόνο για κάποιον μεγαλύτερο. Τους μισούσα όλους μέχρι να γίνω κι εγώ μεγαλύτερος. Και τότε… πάλι δε μου έδιναν σημασία! Δεν ήξερα πώς να φλερτάρω».

Με χιούμορ πρόσθεσε ένα περιστατικό από την εφηβεία του: «Ήταν μια γειτονοπούλα, όμορφη και χαριτωμένη. Ταλαιπωριόμουν τότε, δε μου έφτανε που δεν ήξερα τι γίνεται, έφτασα στο σημείο να της πω “θες να τα φτιάξουμε;” και εκείνη μου είπε “ναι”. Και δεν της ξαναμίλησα ποτέ, γιατί φοβήθηκα!».

Τέλος, ο Γρηγόρης Βαλτινός μίλησε με ηρεμία για τον χρόνο που περνά και τη συμφιλίωση με τη φθορά.

«Δεν έχω κανένα άγχος, θα χαλάσω, θα γεράσω – το μόνο άγχος που έχω είναι η υγεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Προσπαθώ χρόνια να εξοικειωθώ με τον θάνατο. Το σκέφτομαι όταν φεύγει η προηγούμενη γενιά και λέω “είμαι ο επόμενος”. Αλλά αυτό σου δίνει καύσιμο για τη ζωή – να αφήσεις πράγματα πίσω σου».