H Cardi B φτιάχνει κοσμήματα από τον ομφάλιο λώρο: Το πιο τρελό trend της χρονιάς

Στις 6 Νοεμβρίου, η Cardi B (Belcalis Marlenis Almánzar) έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, τον σταρ του NFL Stefon Diggs.

Είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών από τον πρώην σύζυγό της Offset, αυτή η γέννηση σηματοδότησε μια νέα αρχή για το ζευγάρι.

Για να τιμήσει τη στιγμή, η Cardi B συνεργάστηκε ξανά με την εταιρεία Mommy Made Encapsulation, η οποία ειδικεύεται στη μετατροπή πλακούντων και ομφάλιων λώρων σε μοναδικά κοσμήματα.

Το κόσμημα | Instagram / @mommymadeencapsulation

Από τον Πλακούντα στο Κόσμημα

Η ίδια είχε ήδη μετατρέψει τον πλακούντα της κόρης της Blossom σε κόσμημα το 2024.

Η διαδικασία παρουσιάστηκε σε βίντεο στο Instagram:

Ο ομφάλιος λώρος, βαμμένος μπλε, κόπηκε στη μέση.

Ένα σύρμα σε σχήμα καρδιάς πέρασε μέσα από τον λώρο για να σχηματίσει το σχέδιο.

Τα άκρα ισιώθηκαν και αφυδατώθηκαν με ειδική πρέσα.

Στο τελικό στάδιο, το αντικείμενο καλύφθηκε με χρυσό, μετατρέποντας τον λώρο σε εντυπωσιακό κολιέ.

Το βίντεο που τράβηξε την προσοχή

Η κοσμηματοπώλης, φορώντας ροζ γάντια, δημοσίευσε το βίντεο με την ετικέτα «Cardi B (Γύρος 2)». Το αποτέλεσμα ήταν ένα χρυσό κόσμημα σε σχήμα καρδιάς, που παρουσιάστηκε ως αναμνηστικό της πρώτης σύνδεσης μητέρας και παιδιού.

Η εταιρεία έχει ήδη μετατρέψει πάνω από 40.000 πλακούντες σε κοσμήματα, με τιμές που ξεκινούν από 500 δολάρια και φτάνουν σχεδόν τα 1.000 δολάρια. Στη λίστα των πελατών περιλαμβάνονται διάσημες προσωπικότητες όπως η Megan Fox, η Vanessa Hudgens και η Chrissy Teigen.

