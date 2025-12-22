H Έμα Στόουν δεν έζησε ποτέ στο σπίτι των ονείρων της - Πόσο το πούλησε

H Έμμα Στόουν θα ξεκινήσει το 2026 με ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί - αφού πούλησε την πρόσφατα ανακαινισμένη έπαυλή της στο Τέξας, για 23,5 εκατ. δολάρια. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things» του Γιώργο Λάνθιμου και ο σύζυγός της, Ντέιβ ΜακΚάρι, αγόρασαν την κατοικία-ορόσημο το 2021 με το ακριβές ποσό να μην έχει αποκαλυφθεί.
