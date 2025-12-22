Μενού

H Έμα Στόουν δεν έζησε ποτέ στο σπίτι των ονείρων της - Πόσο το πούλησε

Στο εσωτερικό της έπαυλης ο χρόνος μοιάζει να σταματά, αφήνοντας χώρο σε μια διαχρονική κομψότητα που μαγεύει τον επισκέπτη.

Reader symbol
Newsroom
Έμα Στόουν
Έμα Στόουν | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

H Έμμα Στόουν θα ξεκινήσει το 2026 με ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί - αφού πούλησε την πρόσφατα ανακαινισμένη έπαυλή της στο Τέξας, για 23,5 εκατ. δολάρια. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things» του Γιώργο Λάνθιμου και ο σύζυγός της, Ντέιβ ΜακΚάρι, αγόρασαν την κατοικία-ορόσημο το 2021 με το ακριβές ποσό να μην έχει αποκαλυφθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE