H Έμα Στόουν δεν έζησε ποτέ στο σπίτι των ονείρων της - Πόσο το πούλησε

H Έμμα Στόουν θα ξεκινήσει το 2026 με ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί - αφού πούλησε την πρόσφατα ανακαινισμένη έπαυλή της στο Τέξας, για 23,5 εκατ. δολάρια. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things» του Γιώργο Λάνθιμου και ο σύζυγός της, Ντέιβ ΜακΚάρι, αγόρασαν την κατοικία-ορόσημο το 2021 με το ακριβές ποσό να μην έχει αποκαλυφθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

