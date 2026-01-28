H Eυαγγελία Μουμούρη αποκαλύπτει τη μοναδική στιγμή που θέλησε να παρατήσει το θέατρο

H Eυαγγελία Μουμούρη, η οποία πρωταγωνίστησε στο ΡΙΦΙΦΙ του Σωτήρη Τσαφούλια, και αποθεώθηκε για την ερμηνεία της, μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη σειρά και - μεταξύ άλλων - αποκάλυψε τη μοναδική στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το θέατρο.

«Νιώθω πολύ μεγάλη γαλήνη γιατί τελικά αυτό που κάναμε και που δώσαμε τόση πολλή αγάπη, αγαπήθηκε από τον κόσμο», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός, η οποία επίσης αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, δεν έμενε σπίτι της.

«Όταν γυρίζαμε το ΡΙΦΙΦΙ, δεν γυρνούσα σπίτι μου μετά τα γυρίσματα, έκλεινα Airbnb και έμενα αλλού μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Μούμουρη.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή παλαιότερα της είχε περάσει από το μυαλό να παρατήσει το θέατρο.

«Μια φορά γιατί έβγαινα γύρω γύρω από το θέατρο με χιόνι και ήμουν με ένα κορμάκι και ένα πολύ λεπτό φόρεμα και έλεγα "θέλω να τα παρατήσω". Και μετά μόλις γύρισα σπίτι μου και ζεστάθηκα, έλεγα "συγγνώμη, Παναγία μου, μην το ακούς αυτό».