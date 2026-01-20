Η αληθινή ιστορία της Όλγας, που καθήλωσε το κοινό στο φινάλε του «ΡΙΦΙΦΙ»

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά πρότζεκτ της τελευταίας περιόδου, είναι η σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, η σειρά μυθοπλασίας που ακόμη κι αν δεν έχεις δει, ξέρεις καλά περί τίνος πρόκειται. Ή μάλλον νόμιζες ότι ξέρεις μέχρι να προβληθεί στους δέκτες και το τελευταίο επεισόδιο.

Γιατί το «Ριφιφί», δεν είναι μονάχα μια σειρά για μια ληστεία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, αλλά είναι επίσης μια σειρά για ένα παιδί που δεν σώθηκε ποτέ, για μια ανοιχτή πληγή και μια μάνα που θα κουβαλά για πάντα μαζί της την απώλεια. Και για αυτήν τη συγκλονιστική υπόθεση που πολλοί θυμούνται ακόμη, η μυθοπλασία για λίγο υποχωρεί και αφήνει χώρο για να έρθει στο φως, μια σκληρή ιστορία.

Η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) αποκαλύπτει την υπόθεση που τη συνέτριψε

Παράλληλα με την πραγματική υπόθεση του ριφιφί του 92', η κεντρική ηρωίδα της σειράς και εγκέφαλος του ριφιφί, ξεδιπλώνει το δικό της παρελθόν και την ιστορία που τη σημάδεψε και την οδήγησε στις αποφάσεις που πήρε. Ήδη πριν από την πρεμιέρα της σειράς, ο Σωτήρης Τσαφούλιας είχε ανακοινώσει πως μέσα από τα έξι επεισόδια θα έρθει στο φως μια ακόμη ιστορία που συγκλόνισε την Ελλάδα, χωρίς να αποκαλύψει όμως περισσότερα.

Στο 5ο επεισόδιο της σειράς λοιπόν, η Όλγα την οποία υποδύεται η Ευαγγελία Μουμούρη - και για πολλούς πρόκειται για την απόλυτη στιγμή στην καριέρας της - μάς φέρνει αντιμέτωπους με το δικό της τραύμα και τη δεύτερη και αληθινή ιστορία της σειράς.

Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη

Μεταφερόμαστε στο 1999, μια χρονιά που ενώ δεν υπήρχε η ευκολία των social media για την αστραπιαία δημοσιοποίηση και προβολή γεγονότων, οι κρίσιμες υποθέσεις έφταναν απ' άκρη σ' άκρη και η κοινωνία με τη σειρά της ανταποκρινόταν.

Μια από τις υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο τη χρονιά εκείνη και έμειναν στην ιστορία να υπενθυμίζουν την αδικία του συστήματος, είναι η υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, ο οποίος το 1999, 18 μηνών, διαγνώστηκε με λευχαιμία.

Ο πατέρας του, Στρατής Βασιλέλλης, οικοδόμος από την Μυτιλήνη, πάσχιζε να σώσει το παιδί του. Οι γιατροί του είπαν ότι μόνη του ελπίδα ήταν να καταφέρουν να πάνε στο νοσοκομείο Μεμόριαλ στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι όμως που θα κόστιζε περίπου 100.000.000 δραχμές, δηλαδή το υπέρογκο ποσό των 300.000€.

Η οικογένεια Βασιλέλλη αδυνατώντας να συγκεντρώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό, δημοσιοποίησε το πρόβλημα μέσα από τα κανάλια και ζήτησε από την κοινωνία να τους βοηθήσει. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας ευαισθητοποιήθηκαν προσφέροντας ό,τι μπορούσαν. Μετά από ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης, το ποσό συγκεντρώθηκε. Είχαν νικήσει.

Έτσι νόμιζαν τουλάχιστον. Ένας νόμος του 1931 ανέτρεψε τα πάντα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Η Τράπεζα ενημέρωσε την οικογένεια του μικρού Παναγιώτη ότι τα χρήματα δεν μπορούν να εκταμιευθούν, καθότι ο λογαριασμός δεν είχε χαρακτηριστεί εξαρχής ως ερανικός. Παρά τις εκκλήσεις του κόσμου, την λαϊκή απαίτηση, δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτα. Ο μικρός δεν κατάφερε να πάει στις ΗΠΑ, όπου ίσως θα είχε σωθεί και άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Μαρτίου του 2001. Οι γονείς προσπάθησαν να βρουν το δίκιο τους, η υπόθεση ακολούθησε τη νομική οδό, έφτασε μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εξελίχθηκε σε έναν πολυετή και ψυχοφθόρο αγώνα.

Κανείς δεν κρίθηκε νομικά υπεύθυνος, όλοι είχαν εφαρμόσει τον νόμο. Η δικαίωση δεν ήρθε ποτέ.