H Ευλαμπία Ρέβη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνης της: «Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε»

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της μοιράστηκε με το κοινό της η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη. Την ημέρα της ονομαστικής της εορτής, επέλεξε να αποκαλύψει μέσα από τα social media ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.
Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τρυφερές φωτογραφίες των καλοκαιρινών της διακοπών, όπου ποζάρει χαμογελαστή με φουσκωμένη κοιλίτσα, κάτω από το ζεστό φως του ηλιοβασιλέματος.
Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, η ίδια έγραψε: «Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα.
Και τώρα, καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται. Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία!»
Η Ευλαμπία Ρέβη δεν έκρυψε πως η εγκυμοσύνη της αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να λάβει για τη γιορτή της, ευχαριστώντας με συγκίνηση όσους μοιράστηκαν τη χαρά της.
