Με μια απλή ανάρτηση στα social media, ο Σωκράτης Μάλαμας επέλεξε να ευχαριστήσει το κοινό του, μετά από ένα έντονο καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες.
Ο τραγουδοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία μαζί με τον γιο του Γιάννη και τη συνεργάτιδά του Ιουλία Καραπατάκη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι τρεις καλλιτέχνες περιόδευσαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, γεμίζοντας τα θέατρα και τις μουσικές σκηνές με το κοινό που τους ακολούθησε πιστά.
- Φωτογραφία δείχνει τον γιατρό με «φακελάκι» να πίνει καφέ έξω από το Ιπποκράτειο - Τι απαντά ο ίδιος
- Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο Tik Tok
- Η «Σκλαβενίτης» απαντά για το πρόστιμο 1,4 εκατ. της ΔΙΜΕΑ: «Απολύτως αυθαίρετο, συκοφαντία»
- H φωτογραφία που ανέβασε ο Σωκράτης Μάλαμας με τον γιο του μετά το τέλος της περιοδείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.