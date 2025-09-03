Μενού

H Gen Z γερνάει πιο γρήγορα από τους millennials. Και υπάρχει λόγος

Έχει να κάνει με τα γονίδια ή καμία σχέση;

Gen_Z
Gen Z | Shutterstock
Αν είσαι 27 ετών και κάτω και αισθάνεσαι ότι με κάποιον τρόπο φαίνεσαι μεγαλύτερος από την ηλικία σου, δεν είναι μόνο στο μυαλό σου. Ισχύει.

Μπορεί η λίστα ευεξίας σου να περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει, όπως α) ρουτίνα περιποίησης 10 βημάτων, β) μπολ πρωτεΐνης, γ) γυμναστική 5 φορές τη μέρα και συνεχίζεται. Κι όμως, εξακολουθείς να εκπέμπεις μια ενέργεια μεγαλύτερης ηλικίας – σε αντίθεση με τους millennials που φαίνονται λες και πίνουν από κάποια πηγή νεότητας.

Τι τρέχει;

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

