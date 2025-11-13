H «κατγούμαν» στιγμή της Άντζελας Δημητρίου μας άφησε άφωνους

Το rebranding των καλλιτεχνών που γνωρίσαμε από τα μαγαζιά της αθηναϊκής νύχτας, με τη σχεδόν μαγική - στη συλλογική μνήμη - εποχή των 90s, είναι μια πραγματικότητα. Ο Κώστας Μπίγαλης και η Πωλίνα κάνουν reels από διάφορα μέρη της Ελλάδας ,σε κάτι που μοιάζει με μια ατέλειωτη περιοδεία, ένα κάλεσμα στα πνεύματα της παιδικής ηλικίας όλων των ακροατών. Η Έφη Θώδη διαβάζει ατάκες gen-z με πολύ ενθουσιασμό και η Άντζελα Δημητρίου περνά μια αναβίωση που παραπέμπει πλέον σε κάτι σαν Μαντόνα των Βαλκανίων.

Αυτή η τραγουδίστρια που ενίοτε έχει τραγουδήσει ανοησίες, αλλά και επικά λαϊκά τραγούδια, που ίσως κάποτε στείλουμε σε εξωγήινους πολιτισμούς σαν εξέχον δείγμα του επίγειου νταλκά, πλέον έχει μια «μαζεμένη» επικοινωνία, καθαρή από ανορθογραφίες και σαρδάμ, σαν να υπήρξε εκτός των άλλων και απόφοιτος της Φιλοσοφικής.

Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται λίγο στην τηλεόραση (και καλά κάνει, καθώς κυρίως οι τηλεοπτικές εκπομπές του μεσημεριού «καννιβάλισαν» την αθωότητα της) και έχει ενισχύσει την παρουσία της στα social media.

Πρόσφατα την είδαμε και σε μια επίδειξη μόδας στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Φορούσε μια δημιουργία εκκεντρική, έμοιαζε με μια μεταμοντέρνα εκδοχή της "Catwoman", που μετά το τελευταίο ανκόρ πλάι στον Λευτέρη Πανταζή, βγαίνει για να σώσει τον κόσμο από το κακό τραγούδι, ή από εκείνους που αναπαράγουν ακόμα το σαρδάμ της με το μπαλκόνι του σπιτιού της που βλέπει τον Ατλαντικό. Το post έχει δεχτεί edit στο κείμενο, έχει στοχευμένες αναφορές, λεκτικό που έχει δουλευτεί με προσοχή, είναι ένα μικρό κομψοτέχνημα της επικοινωνίας.

Αυτή την Άντζελα Δημητρίου θέλουμε;

Σίγουρα δεν θέλουμε εκείνη την Άντζελα που έβγαινε στις μεσημεριανές εκπομπές και οι δημοσιογράφοι έσκαβαν τις ρωγμές στο παρελθόν της οικογένειας της και την έκαναν να γίνεται έξω φρενών. Σίγουρα επίσης, θέλουμε εκείνη την Άντζελα Δημητρίου που τραγουδάει «με ποιο δικαίωμά σε πήρε από μένα» σαν να κρέμεται όλη της η ζωή από αυτή την απάντηση. Τώρα ως προς την κατγούμαν στιγμή της, εμείς μπορούμε να την αγαπήσουμε και με μαύρη κάπα και γυαλιά και επικοινωνιακή αναβάθμιση για χάρη των millenials και της gen z.