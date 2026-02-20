H Κιμ Καρντάσιαν έκανε (ξανά) το Instagram να μιλάει για εκείνη με δύο φωτογραφίες

Αν κάτι γνωρίζει πολύ καλά η Κιμ Καρντάσιαν είναι πώς να προκαλεί εντυπώσεις. Η influencer και επιχειρηματίας ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης στα διαδικτυακά πηγαδάκια των social media.

Η αλήθεια είναι, πως η τελευταία ανάρτησή της προκάλεσε αίσθηση στην κοινότητα του Instagram με τη σέξι εμφάνισή της.

