H Κιμ Καρντάσιαν έκανε (ξανά) το Instagram να μιλάει για εκείνη με δύο φωτογραφίες

Η Κιμ Καρντάσιαν προετοιμάζει τη νέα συλλογή εσωρούχων της και μοιράζεται στο IG μερικές άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα παρασκήνια.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε πασαρέλα και την «σταύρωσαν» στα social: «Είναι μεθυσμένη;»
Κιμ Καρντάσιαν | (Instagram @kimkardashian)
Αν κάτι γνωρίζει πολύ καλά η Κιμ Καρντάσιαν είναι πώς να προκαλεί εντυπώσεις. Η influencer και επιχειρηματίας ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης στα διαδικτυακά πηγαδάκια των social media.

Η αλήθεια είναι, πως η τελευταία ανάρτησή της προκάλεσε αίσθηση στην κοινότητα του Instagram με τη σέξι εμφάνισή της.

