H Σίντνεϊ Σουίνι αναπαρέστησε την πιο εμβληματική εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε

Έκανε μια έμμεση αναφορά στη Μέριλιν Μονρόε η Σίντνεϊ Σουίνι, κάνοντας την εμφάνισή της με ολόλευκο φόρεμα με τολμηρό ντεκολτέ.

H Σίντνεϊ Σουίνι
H Σίντνεϊ Σουίνι | Shutterstock
Η Σίντνεϊ Σουίνι σαν μια σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε, τράβηξε τα φλας των φωτογράφων επάνω της στην πρεμιέρα της ταινίας Housemaid στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί φορώντας ένα ολόλευκο maxi φόρεμα, δια χειρός Galia Lahav το οποίο διέθετε μπούστο από κορσέ με εφαρμοστή μέση και βαθύ ντεκολτέ, τιράντες και μια εντυπωσιακή πλισέ φούστα στολισμένη στο τελείωμα με φτερά.

