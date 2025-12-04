H Τζένιφερ Λόπεζ έβαλε τα κλάματα παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Νιώθω τόσο ταπεινή»

Η Τζένιφερ Λόπεζ τιμήθηκε με το βραβείο «Equity in Entertainment» στην εκδήλωση «Women in Entertainment» που διοργάνωσε το Hollywood Reporter.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ανεβαίνοντας στη σκηνή, λέγοντας:

«Νιώθω τόσο ταπεινή. Έπρεπε να είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ομιλία μου.

Ξέρετε είμαι τόσο απασχολημένη. Ζητώ συγγνώμη, δώστε μου λίγο χρόνο να συνέλθω. Είμαι ένα πολύ συναισθηματικό άτομο».

Το βραβείο παρέδωσε η Κέρι Ουάσινγκτον, η οποία είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση το 2023. Η Λόπεζ, εμφανώς συγκινημένη, παραδέχτηκε πως ένιωθε «τόσο ταπεινή» και πως δεν ήξερε «πώς να ακολουθήσει αυτά που μόλις είπε η Κέρι Ουάσινγκτον» στον εισαγωγικό της λόγο.

Κατά την ομιλία της, η σταρ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της καριέρας της: «Στα πρώτα βήματα της καριέρας μου, συχνά ένιωθα αυτή την αίσθηση του αουτσάιντερ.

Ξέρετε, εκείνο το Πορτορικανό κορίτσι από το Μπρονξ, που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο δωμάτιο, πόσο μάλλον στο επίκεντρό του.

Μου έλεγαν με εκατό διαφορετικούς τρόπους τι ρόλους έπρεπε να παίζουν άνθρωποι σαν εμένα και έπαιξα μερικούς από αυτούς.

Είδα τα στερεότυπα να με περιορίζουν πριν καν μου δοθεί η ευκαιρία να αποδείξω τις δυνατότητές μου. Και τότε ήρθε η “Σελίνα”».

Η Λόπεζ τόνισε ότι η ταινία «Σελίνα» άλλαξε την πορεία της καριέρας της, ενώ πρόσθεσε: «Δεκαετίες αργότερα, υπήρχε ακόμη αντίσταση στην ιδέα μιας Λατίνας που πρωταγωνιστεί σε στούντιο ταινίες.

Χρειάστηκε να δουλέψουμε εξαιρετικά σκληρά για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε ρομαντικές κομεντί, θρίλερ, ότι μπορούμε να σταθούμε στη σκηνή. Ελπίζοντας ότι με κάθε ρόλο θα εξαφανιζόταν λίγο ακόμη ο μύθος ότι “αυτό δεν γίνεται”. Ότι η αντιπροσώπευση αναδιαμορφώνει τα όρια της φαντασίας για μια νέα γενιά».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις ταινίες που τη διαμόρφωσαν, όπως το «West Side Story», ενώ εξέφρασε την περηφάνια της για τη συμμετοχή της στο «Kiss of the Spider Woman».