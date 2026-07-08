Χαβιέ Μπαρδέμ: Ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία στις εξέδρες του Μουντιάλ

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον παλαιστινιακό λαό, υψώνοντας τη σημαία της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του αγώνα Ισπανίας - Αυστρίας στο Μουντιάλ.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, o ηθοποιός διακρίνεται στις εξέδρες του γηπέδου να στέκεται όρθιος κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

🚨 BREAKING:



​Spanish actor Javier Bardem raised the Palestinian flag during the Spain vs. Austria match at the World Cup.



​He never misses an opportunity to speak out for Palestine. pic.twitter.com/btlkceQ46e — GBC (@GBC_Press) July 7, 2026

Τη φωτογραφία έκανε repost και ο ίδιος ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει δείξει πολλές φορές τη στήριξή του στον λαό της Γάζας σε δημόσιες εκδηλώσεις και όχι μόνο.

Στα Όσκαρ του 2026 ο ηθοποιός απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας από το μικρόφωνο «Όχι στον πόλεμο, ελευθερώστε την Παλαιστίνη», με την αίθουσα να αντιδρά με χειροκροτήματα, ενώ στα 77α βραβεία Emmy, φόρεσε την παλαιστινιακή κεφίγια στο κόκκινο χαλί, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.