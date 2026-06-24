Χάκαραν τα προφίλ του Δημήτρη Μακαλιά στα social και ο Παπανώτας αναρωτήθηκε: «Δεν σου κόβει;»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το χακάρισμα των λογαριασμών του στα social media που οδήγησε σε σημαντική απώλεια των εισοδημάτων του με τον Δημήτρη Παπανώτα να σχολιάζει σήμερα (24/6) μέσα από το Happy Day με καυστικό τρόπο όσα δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Τον τελευταίο καιρό επειδή με έχουνε χακάρει και δεν έχω social media, δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook. Έχω ανοίξει έναν καινούργιο λογαριασμό στο Instagram και χαζεύω φίλους. Δεν μπαίνω TikTok. Βλέπω βιντεάκια και προσωπικές στιγμές γνωστών, μπανιστηρτζής» είπε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Πάτησα ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Ήταν τόσο καλοκουρδισμένο το πώς έγινε αυτό και πάτησα αυτόν τον σύνδεσμο που δεν έπρεπε. Μου κατέβασαν όλους τους λογαριασμούς. Δεν έχω τίποτα. Ήταν σπουδαίο εργαλείο για μένα» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως «έχασα το 80% των εισοδημάτων μου γιατί έκανα αρκετά πράγματα στο Instagram και έχασα ένα τεράστιο κεφάλαιο της δουλειάς μου, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί πέντε μήνες να βρω λύση.

Παπανώτας για Μακαλιά: «Δεν σου κόβει;»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της αναφέρθηκαν στα παραπάνω μέσα από το Happy Day σήμερα (24/6) με τον Δημήτρη Παπανώτα να είναι μάλλον καυστικός και να λέει για τον Δημήτρη Μακαλιά «Μα καλά δεν σου κόβει;»

«Πολλούς τους έχουν χακάρει, αλλά με κάποιον τρόπο έχουν καταφέρει να επανακτήσει τον λογαριασμό τους», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Μα είναι δυνατόν να έχεις επαγγελματικά τόσο άνοιγμα στο Instagram και να μην σου κόβει ότι δεν πατάμε σε συνδέσμους; Εμένα μου στέλνουν ένα σωρό δημοσιεύματα και συνδέσμους και τους απαντώ "δεν ανοίγω συνδέσμους, τι είναι αυτό που μου στέλνετε;"», σχολίασε με τη σειρά του ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Επειδή το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, μην το λες… Μπορεί κάποια στιγμή που θα είσαι λίγο ζαλισμένος ή θα μπερδευτείς... Μπορεί να έχουν χακάρει π.χ. τον Κώστα και να μην έχει προλάβει να σε ειδοποιήσει., επεσήμανε η παρουσιάστρια του Happy Day.

Τότε ο Δημήτρης Παπανώτας αναρωτήθηκε «Όταν είμαι ζαλισμένος, θα ξεχάσω ότι δεν πατάω συνδέσμους;», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του απαντάει: «Καμιά φορά μπορεί να την πατήσεις χωρίς να το καταλάβεις».