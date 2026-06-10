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Παπανώτας: «Είναι η δουλειά του Ουγγαρέζου να έχει άποψη, αν αυτή δεν αρέσει στον κύριο Τσιμιτσέλη, ξιδάκι»

Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολιάσε με τον δικό του τρόπο την μπηχτή του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο Πρωινό για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, λέγοντας «ξιδάκι».

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Δημήτρης Παπανώτας Happy Day
Δημήτρης Παπανώτας: Happy Day | Alpha
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Τις χθεσινές (9/6) δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο Πρωινό σχολίασαν σήμερα (10/6) στο Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της με τον Δημήτρη Παπανώτα να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο που θα μπορούσε να συνοψιστεί και σε μία λέξη που ούτως ή άλλως ανέφερε: «ξιδάκι».

«Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, τι μπηχτή ήταν αυτή που είπε; Ότι "προφανώς ο Ουγγαρέζος, επειδή δεν του έχουν δοθεί οι ευκαιρίες που του αξίζουν, γι’ αυτό και με σχολιάζει". Ότι “"προφανώς έχει το σύμπλεγμα γιατί εγώ δεν πήρα δική μου εκπομπή και ο Τσιμιτσέλης πήρε;"», σχολίασε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος: 

Παπανώτας: Αυτό θα του έβγαζε μια αρνητικίλα προς όλο τον κόσμο, όχι μόνο προς τον Τσιμιτσέλη. Έχει ο Γιάννης κανάλι και δεν του έδωσε εκπομπή;

Τσιμτσιλή: Όπως το κατάλαβα εγώ ήταν σαν να λέει ο Γιάννης ότι «εγώ που είμαι εκτός χώρου παρουσιαστών και δημοσιογράφων και πήρα εκπομπή, ενώ ο Δημήτρης που είναι 100 χρόνια στον χώρο και το δικαιούται αλλά δεν πήρε».

Παπανώτας: Αυτό έβγαλε από τα ρούχα του τον μισό κόσμο της τηλεόρασης, δεν έβγαλε μόνο τον Ουγγαρέζο. Εδώ έβγαλε την ΕΣΗΕΑ και έβγαλε ανακοίνωση. Δηλαδή έχει κόμπλεξ η ΕΣΗΕΑ με τον κύριο Τσιμιτσέλη;

Τσιμτσιλή: Δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοεί ο ένας για τον άλλο.

Παπανώτας: «Εγώ νομίζω ότι είναι άδικες οι επιθέσεις προς τον Δημήτρη, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, να έχει μια άποψη. Τώρα αν η άποψη δεν αρέσει στον κύριο Τσιμιτσέλη, ξιδάκι. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνει να...».

 

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