Το σχόλιο που ενόχλησε την Τσιμτσιλή: «Το "Happy Day γίναμε" δεν το κατάλαβα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα (22/6) στο Happy Day την οργισμένη τηλεφωνική παρέμβαση της Μάγδας Τσέγκου στο Χαμογέλα και Πάλι χθες (21/6) με αφορμή τα σχόλια που έγιναν στον αέρα μετά την προβολή της συνέντευξής της στην πρωινή εκπομπή του Mega, τα οποία, όπως είπε την προσέβαλαν πάρα πολύ.

Ειδικότερα αυτό που ενόχλησε τη Μάδγα Τσέγκου ήταν ένα σχόλιο του Νίκου Συρίγου ότι η ίδια αυτοπροτάθηκε για τη νέα πρωινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ εκείνη απάντησε ότι θα συζητούσε μια ενδεχόμενη πρόταση για συνεργασία.

Από πλευράς της σήμερα (22/6) η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να απαντήσει σε ένα σχόλιο του Παύλου Σταματόπουλου, ο οποίος είπε «Happy Day γίναμε» με την παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Alpha να απαντάει:

«Αρχικά, το "Happy Day” γίναμε" δεν το κατάλαβα. Επειδή κατά καιρούς σχολιάζουν, εμείς γενικώς έχουμε μια ειλικρίνεια. Αυτό που λέμε πίσω από τις κάμερες το λέμε και μπροστά.

Μπορεί κάποιον να τον συμπαθούμε και να πούμε "συμπαθώ την Τίνα, αλλά εδώ ήταν φάουλ". Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι “είπα-ξείπα”.

«Το "Happy Day γίναμε" να το λέμε για καλό όχι για κακό».

«Εννοούσε ο Παύλος ότι σχολιάζουμε κάποιον πιο καυστικά, αλλά στο τέλος λέμε "σ' αγαπάμε, τι ωραίος που είσαι"», εξήγησε από πλευράς του ο Κώστας Φραγκολιάς.

Τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή του απάντησε: «Έτσι δεν κάνουν οι σωστοί άνθρωποι; Με καλή διάθεση και πρόθεση σχολιάζουν τα κακώς κείμενα».