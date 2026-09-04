Χανταμπάκης - Πηλιάκη: H 10χρονη κόρη τους υπέγραψε ξανά στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Η 10χρονη κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, Μαλένα, υπέγραψε ξανά με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη μαζί με τα δύο παιδιά τους μετακόμισαν μόνιμα στην Ισπανία, όταν ο γιος τους Μανώλης έγινε δεκτός στην ισπανική ομάδα «Getafe C.F.». Αργότερα, η Μαλένα, ασχολήθηκε επίσης με το ποδόσφαιρο και υπέφραψε στην Ατλέτικο.
Μέσα από τον λογαριασμό τους στο Instagram, με χαρά αποκάλυψαν ότι εντάχθηκε ξανά στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, όπως σημειώνει και ο ANT1.
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