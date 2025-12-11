Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα»

Μία φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καταζηνού να κρατά στα χέρια του την «Ιθάκη» του Τσίπρα ήταν ανάμεσα στα πολλά που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με τον ντόρο γύρω από το βιβλίο του.

Με αφορμή αυτό το meme, ο Χάρης Ρώμας κλήθηκε να απαντήσει στο Secret Podcast αν έχει σκεφτεί ο ίδιος να γράψει βιβλίο για τη ζωή του. «Όχι δεν το έχω σκεφτεί, αλλά έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη, ότι το «Αποχετευτικό Σύστημα στο Βυζάντιο», σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον από την «Ιθάκη» του Αλέξη. Αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν το έχω διαβάσει. Μπορούμε να ξανασυναντηθούμε και να σου πω τι γνώμη μου αν το έχω διαβάσει, για να είμαι και αντικειμενικός.

Πιστεύω στο Αποχετευτικό Σύστημα και πιστεύω ότι αυτό σου προτείνει κάποια στιγμή να τραβήξεις το καζανάκι σε κάποιες περιπτώσεις. Και δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί θα ήταν πάρα πολύ χοντρό και χυδαίο.»

Θυμίζουμε ότι «Το Αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο» ήταν το σύγγραμα του χαρακτήρα Κωνσταντίνου Κατακουζηνού στη σειρά του ΑΝΤ1 «Κωνσταντίνου και Ελένης» για το οποίο ο καθηγητής έψαχνε μανιωδώς να βρει εκδότη.