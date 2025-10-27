Χάρης Ρώμας: «Δεν με έφαγε κανένα σύστημα, μου ταιριάζει η πολιτική»

Από τον ρόλο του στο «Χοτέλ Ελβίρα» και την αστυνομική σειρά που ετοιμάζει μέχρι την ενασχόληση του με την πολιτική, σχολίασε ο Χάρης Ρώμας σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος αρχικά αποκάλυψε πως θα εμφανιστεί σε δύο επεισόδια ως guest star στη κωμική σειρά του Mega «Χοτέλ Ελβίρα», στα οποία θα ξανασμίξει τηλεοπτικά με την Άννα Κουρή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα αστυνομική κωμωδία που ετοιμάζει μαζί με την επί χρόνια συνεργάτιδά του Άννα Χατζησοφιά λέγοντας: «Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό. Όσο μεγαλώνεις οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικότερος».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στους συναδέλφους του και τους ανθρώπους που έχει δουλέψει ανά καιρούς στο χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης δηλώνοντας:

«Το συνάφι μου δεν με έχει πληγώσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή, είναι τόσο μεγάλη η χαρά, που όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις το καλό του πράγματος.»

Μιλώντας για την ενασχόληση του με την πολιτική ανέφερε πως πιστεύει ότι του ταίριαζε καθώς σε αυτό τον χώρο είναι αναγκαίοι οι άνθρωποι που δεν έχουν στόχο το προσωπικό τους συμφέρον:

«Δεν με έφαγε κανένα σύστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα χρόνο μπροστά μου, μου ταιριάζει η πολιτική. Αυτό πρέπει να ταιριάζει, πιστεύω, σε ανθρώπους που μπαίνουν αφιλοκερδώς μέσα. Εγώ ξόδεψα χρήματα όταν μπήκα στην πολιτική. Ούτε η εξουσία ήταν ζητούμενο για μένα. Είναι τόσο τοξική η πολιτική, που θα βγουν να πουν χοντράδες. Υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας».