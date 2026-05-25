Χάρης Σιανίδης για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πού μ’ αφήνεις; Μου είχες πει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο και ο επί πολλά χρόνια στενός της φίλος, Χάρης Σιανίδης, θέλησε να την αποχαιρετήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο Χάρης Σιανίδης ανέβασε μερικές κοινές φωτογραφίες με τη Γωγώ Μαστροκώστα από ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος και έγραψε:

«Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου…

Ήμασταν πάντα μαζί, ένα…χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. "Μονόχνοτοι",όπως έλεγες… 26 ολόκληρα χρόνια…

Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή. Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο, η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη… Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής.

Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα…

Πού μ’ αφήνεις, Γωγώ μου; Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί… Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ… Ότι θα με προστάτευες για πάντα…»

«Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δεν λύγισες ποτέ… ποτέ… Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου… Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα…

Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ. Σ' αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες…», κατέληξε ο Χάρης Σιανίδης.