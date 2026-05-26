Αν Χάθαγουεϊ: Πώς κόντεψε να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι πριν κλείσει τα 40

Η χολιγουντιανή ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε πως για σχεδόν μία δεκαετία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα όρασης, εξαιτίας πρόωρου καταρράκτη στο αριστερό της μάτι.

Η 43χρονη πρωταγωνίστρια του «Ο διάβολος φοράει Prada» περιέγραψε πως η πάθηση επηρέασε τη ζωή της από τα 30 ως τα 40 της χρόνια σε podcast των New York Times.

«Για δέκα χρόνια έβλεπα ελάχιστα από το αριστερό μου μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εμφάνισα πρόωρο καταρράκτη και η όρασή μου είχε επηρεαστεί τόσο πολύ που ουσιαστικά είχα σχεδόν χάσει την όρασή μου από τη μία πλευρά».

Η ηθοποιός εξήγησε πως μόνο μετά την επέμβαση κατάλαβε πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο είχε επιδεινωθεί η όρασή μου μέχρι που ξαναείδα κανονικά όλο το φάσμα των χρωμάτων», είπε. «Από τότε έχω ηρεμήσει πολύ. Δεν καταλάβαινα ότι αυτή η κατάσταση επιβάρυνε το νευρικό μου σύστημα. Ίσως να μη συμβαίνει το ίδιο σε όλους, αλλά σε μένα είχε μεγάλη επίδραση».

Η Αν Χάθαγουεϊ, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Άνταμ Σούλμαν, τόνισε πως πλέον εκτιμά περισσότερο από ποτέ την όρασή της.

«Κάθε μέρα που ξυπνάω και μπορώ να βλέπω όπως βλέπω τώρα, το θεωρώ θαύμα», σημείωσε, προσθέτοντας πως αισθάνεται ευγνωμοσύνη που είχε τη δυνατότητα να υποβληθεί σε επέμβαση. «Δύο γενιές πριν, αυτό ίσως να μην ήταν καν εφικτό».