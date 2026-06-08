Hautes Grecians: Το κορυφαίο fashion event Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα επιστρέφει για 8η χρονιά

Με κεντρικό θέμα «Vespera: Divine Shadows», το Hautes Grecians Vol.8 εξερευνά τη συνάντηση του φωτός με τη σκιά, της μνήμης με τη σύγχρονη δημιουργία και της πνευματικότητας με την καλλιτεχνική έκφραση. Μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά ως διαχρονική αξία και ως ζωντανό στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας.

Για τη φετινή διοργάνωση, το Hautes Grecians βρίσκει το φυσικό του καταφύγιο στο εμβληματικό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έναν χώρο όπου η ιστορία, η πίστη και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή πνευματική κληρονομιά αιώνων.

Η επιλογή του χώρου δεν είναι απλώς αισθητική αλλά βαθιά συμβολική, καθώς το μουσείο αποτελεί σημείο αναφοράς του ελληνικού πολιτισμού και έναν τόπο που αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της δημιουργίας με το ανθρώπινο πνεύμα.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 19.00, σας περιμένουμε στο φιλανθρωπικό fashion event Hautes Grecians 2026 Vol.8, για να παρακολουθήσετε τέσσερις ξεχωριστές πασαρέλες, δημιουργών που έχουν διαμορφώσει αλλά και συνεχίζουν να εξελίσσουν το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής μόδας.

Catwalk Designers

Daphne Valente

Stelios Koudounaris

Deux Hommes

Introducing Designer: Athanasios Vasileiadis

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προσκλήσεων θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, το οποίο το Hautes Grecians υποστηρίζει διαχρονικά.

Premium Partner: ΔΕΗ

Partners: MAC Cosmetics, Wella Professionals, OPI, AXIA, blu, Kokkoris Optics

Σχετικά με το Hautes Grecians

Το Hautes Grecians αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του Jenny.gr και της Τζένης Μπαλατσινού. Εδώ και οκτώ χρόνια αναδεικνύει τη δημιουργική δύναμη της ελληνικής μόδας, φέρνοντας κοντά κορυφαίους σχεδιαστές, εκπροσώπους του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας σε μια διοργάνωση που προάγει την υψηλή αισθητική και την κοινωνική προσφορά.