Χειλάκης: «Έχω φάει cancel για το audiobook του Τσίπρα - Με λένε παλιοκομμούνι και τους λέω ευχαριστώ»

Στο «cancel» που του έχουν κάνει μετά το audiobook της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο ηθοποιός έκανε λόγο για το «μπλοκ» που του έχει κάνει το ΚΚΕ, για τους αναγνώστες που είχαν κακή άποψη για το βιβλίο πριν κυκλοφορήσει ενώ αποκάλυψε τι απαντά σε αυτούς που τον λένε κομμουνιστή.

Μιλώντας στο Action 24, ανέφερε: «Tο να κάνεις cancel στον Χειλάκη, γιατί έκανε audiobook του Τσπίρα ή γιατί θεωρεί τον εαυτό του αριστερό και όχι σταλινικό κομμουνιστή, γιατί εμένα μου το έχει κάνει το ΚΚΕ, λες OK ευχαριστώ, να είστε καλά. Στην Ελλάδα όμως αυτό κρατάει 3 ημέρες. Μπορεί να κινδυνεύσει εκεί το φαΐ σου στο ταμείο, ο πρότερος βίος σου όμως μπορεί να σου επιτρέψει να επιστρέψει.

Yπήρχε ο στρατός των τρολ που έλεγε "άσε μας ρε Χειλάκη" όταν αποκάλυψα ότι διαβάζω το βιβλίο Τσίπρα έπεσαν πάνω μου για μια προσπάθεια αποδόμησης, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκαναν διαφήμιση».

Τέλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: Με βρίζουν και με λένε "παλιοκομμούνι" και τους λέω ευχαριστώ, είμαι κομμουνιστής. Μου λένε "άντε ρε φίλε των ομοφυλοφίλων" και τους λέω ευχαριστώ, γιατί δεν είναι κάτι που με προσβάλει. Τα πολιτικά τρολς από όλες τις στρατιές είναι εκεί πέρα και θα χιμήξουν σε όποιον έχει διαφορετική άποψη. Και μετά τι νομίζουν; Ότι δεν θα φάω το βράδυ. Στην Ελλάδα το cancel δεν είναι τόσο ισχυρό γιατί είμαστε βιοτεχνία, όχι βιομηχανία».