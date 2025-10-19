Χέιλι Μπίμπερ: Η νέα «μπηχτή» της για την Σελένα Γκόμεζ

Η Χέιλι Μπίμπερ παραχώρησε συνέντευξη στο WSJ Magazine, σχολιάζοντας μέσα σε 10 λεπτά τα πιο σοβαρά κομμάτια της ζωής της. Από το μόντελινγκ και το Youtube, μέχρι τον γάμο, την μητρότητα και την επιτυχημένη εταιρεία Rhodes.
Βέβαια, αν κάτι θέλουν όλοι να μάθουν όταν δίνει συνεντεύξεις είναι το κατά πόσο έχει κόντρα με τη Σελένα Γκόμεζ. Ακόμα και αν έχουν απαντήσει σε αυτό, πολλάκις, και οι δύο γυναίκες.
Αν και το σόνι και ντε beef με τη Σελένα Γκόμεζ έχει κουράσει, η Χέιλι Μπίμπερ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία κόντρα με κανέναν. Ακόμα και για τη σύγκριση που κάνουν κατά καιρούς οι θαυμαστές, σχολίασε πως την ενοχλεί όταν οι άνθρωποι την βάζουν απέναντι σε άλλους.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Το εγκληματικό «αστείο» στο σινεμά Πανόραμα κατέληξε σε τραγωδία όπως στη Θύρα 7: Δεν υπήρξε ποτέ καμία φωτιά
- Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια
- Εκεί που κάποτε γινόταν χαμός – Τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας που μαράζωσαν
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.