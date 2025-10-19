Μενού

Χέιλι Μπίμπερ: Η νέα «μπηχτή» της για την Σελένα Γκόμεζ

Οι νέες δηλώσεις της Χέιλι Μπίμπερ για την κόντρα της με την Σελένα Γκόμεζ.

Χέιλι Μπίμπερ
Η Χέιλι Μπίμπερ | Shutterstock
Η Χέιλι Μπίμπερ παραχώρησε συνέντευξη στο WSJ Magazine, σχολιάζοντας μέσα σε 10 λεπτά τα πιο σοβαρά κομμάτια της ζωής της. Από το μόντελινγκ και το Youtube, μέχρι τον γάμο, την μητρότητα και την επιτυχημένη εταιρεία Rhodes.

Βέβαια, αν κάτι θέλουν όλοι να μάθουν όταν δίνει συνεντεύξεις είναι το κατά πόσο έχει κόντρα με τη Σελένα Γκόμεζ. Ακόμα και αν έχουν απαντήσει σε αυτό, πολλάκις, και οι δύο γυναίκες.

Αν και το σόνι και ντε beef με τη Σελένα Γκόμεζ έχει κουράσει, η Χέιλι Μπίμπερ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία κόντρα με κανέναν. Ακόμα και για τη σύγκριση που κάνουν κατά καιρούς οι θαυμαστές, σχολίασε πως την ενοχλεί όταν οι άνθρωποι την βάζουν απέναντι σε άλλους.

