Χώρισε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - «Καλό είναι να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες στις ζωές μας»

Επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την προσωπική της ζωή, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε ότι χώρισε με τη σχέση της, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, δεν δίστασε να επιβεβαιώσει το χωρισμό της από τον δικηγόρο, Αλέξανδρο Λυκούδη, αποκαλύπτοντας πως είναι ελεύθερη.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνου το καταλαβαίνεις σίγουρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν είσαι με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», συμπλήρωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η ίδια εκμυστηρεύτηκε ότι δεν πρόκειται να μπλοκάρει τον πρώην σύντροφό της από τα social media: «Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα.

«Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much και τις πιο εκδηλωτικές τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση, δεν διαγράφω ποτέ», κατέληξε.