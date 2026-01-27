Χώρισε η Κατερίνα Παπουτσάκη από τον Θάνο Χατζόπουλο

Τίτλοι τέλος στη σχέση Κατερίνας Παπουτσάκη και Θάνου Χατζόπουλου έπειτα από 16 μήνες σχέσης.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και δύο μήνες σύμφωνα με τη Huffingtonpost και τον Νίκο Γεωργιάδη και εκείνη έχει επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της και στους γιους της που αποτελούσαν πάντα προτεραιότητά της.

Πριν από λίγες μέρες, η Κατερίνα Παπουτσάκη γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της μαζί με καλούς φίλους, αλλά ο Θάνος Χατζόπουλος δεν έδωσε το «παρών».

Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δυο γιους, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα.

