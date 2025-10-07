Μενού

Χοτέλ Ελβίρα: Ο υπεύθυνος της πολεοδομίας καταφθάνει για επιτόπια έρευνα - Τι θα δούμε απόψε στο τρίτο επεισόδιο

Τι θα δούμε απόψε Τετάρτη (8/10) στο τρίτο επεισόδιο του Χοτέλ Ελβίρα στις 21.00 στο Mega.

Το Χοτέλ Ελβίρα, η all inclusive κωμική σειρά του Mega, επιστρέφει απόψε Τετάρτη (8/10) στις 21.00 με το τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση».

Στο νέο επεισόδιο του Χοτέλ Ελβίρα, όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι πραγματικά.

Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει, κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία.

Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στον χώρο.

Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…

Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

