Χρηστίδου για δηλώσεις Μαραντίνη: «Χάρηκα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο»

Η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», αναφέρθηκε στις πρόσατες θετικές για εκείνη δηλώσεις του πρώην συζύγου της, Θοδωρή Μαραντίνη στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ από την τηλεόραση τα άκουσα βέβαια, δεν είχα τέτοια εικόνα. Δε θέλω να σχολιάσω γι’ αυτό κάτι άλλο.

Μπορώ να σου πω ότι γενικά εγώ έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση. Οπότε αυτό μου αρκεί», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα. Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα.

Εμένα η δική μου αγωνία αφορούσε την απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα ότι με δικαιώνει και με ανακουφίζει, αυτό μου αρκεί», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.