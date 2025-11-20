Χριστίνα Βραχάλη: «Η πρώτη μου κρίση πανικού ήταν σε δελτίο ειδήσεων στα 27 μου»

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη φιλοξενήθηκε στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη και μοιράστηκε προσωπικές της στιγμές, από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, μέχρι και την πρώτη κρίση πανικού που υπέστη.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πέρασε την πρώτη της κρίση πανικού on air, ενώ αναφορικά με την εγκυμοσύνη της εκμυστηρεύητηκε ότι ήταν περίοδος με πολλές δυκολίες.

Όπως αποκαλύπτεται από το απόσπασμα του Alpha, δήλωσε: «Δύσκολη η εγκυμοσύνη μου αλλά πέρασα καταπληκτικά. Είχα δυσκολίες και σωματικά και οργανικά. Είχα διαγνωστεί και με διαβήτη κύησης. Αναγκαζόμουν να κάνω ενέσεις πρωί - μεσημέρι - βράδυ με ινσουλίνες»

Με αφορμή τις κρίσεις πανικού που παθαίνει ανέφερε: «Άρχισα να θα παθαίνω κρίσεις πανικού, ασταμάτητα. Η πρώτη μου κρίση πανικού πρέπει να ήταν στα 26-27 μου. Ήμουν στον ΣΚΑΪ τότε και ήταν πολύ μεγάλη η κρίση, την έπαθα την ώρα του δελτίου ειδήσεων, δεν θα το ξεχάσω. Γιατί σε εκείνο το δελτίο είχα να ανακοινώσω τον θάνατο μιας συμμαθήτριάς μου».