Χριστίνα Μπόμπα: «Μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα - Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση»

Η Χριστίνα Μπόμπα, στο νέο BeWell podcast, συζήτησε με τον Παναγιώτη Τανιμανίδη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και αδελφό του συζύγου της, Σάκη Τανιμανίδη για τη γονιμότητα με την instagrammer να εξομολογείται πράγματα από τη δική της περίπτωση αφού άλλωστε στο παρελθόν η ίδια έχει πει πολλές φορές μοιραστεί με το κοινό πως δυσκολεύτηκε να μείνει έγκυος και να γίνει μητέρα.

«Έζησα και εγώ στη ζωή μου αυτό το κεφάλαιο της υπογονιμότητας, της ανεξήγητης υπογονιμότητας, της εξωσωματικής. Είναι πράγματα που έχω μιλήσει, πράγματα για τα οποία έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media από γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια.

Το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες. Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική, έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες.

Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου.

Το μόνο που φάνηκε είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση, δηλαδή κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό.

Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουνε», εξήγησε από πλευράς του ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.

«Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

Μάλιστα, η ίδια δεν έκρυψε πως «είναι ευλογία να οδηγηθεί η εξωσωματική σε δίδυμη κύηση. Εγώ θυμάμαι την εξωσωματική ως μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου».