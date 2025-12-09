Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου - Με έβλεπα στα social και έλεγα ''μεγάλωσε η μύτη μου;''»

Η Χριστίνα Μπόμπα στο Bewell Podcast, το οποίο παρουσιάζει, αυτή τη φορά συζήτησε με τον πλαστικό χειρουργό, Δρ. Πρόδρομο Παπαϊωάννου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι μετά τη γέννα και των θηλασμό των διδύμων της, θέλει να αλλάξει το στήθος της.

«Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας αλλά η αυτοπεποίθηση μας χτίζεται και από το σώμα μας, όσο και αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα, να μην λέμε τα πράγματα που δεν είναι political corect.

Δηλαδή εγώ το σκέφτομαι. Μετά από μια γέννα και θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου και όντως όταν και αν το κάνω πιστεύω θα επηρεάσει την αυτοπεποίθηση μου.

Δεν σημαίνει όμως ότι έχω προβλήματα αυτοπεποίθηση», δήλωσε η influencer.

Στη συνέχεια μάλιστα, η συζήτηση συνεχίστηκε με το ζήτημα των social media και το κατά πόσο επηρεαζόμαστε. Ο ειδικός εξήγησε ότι η εικόνα μας δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτική σε μια selfie κάμερα όσο είναι στον καθρέφτη λόγω φακού, απόστασης, γωνίας λήψης.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έρευνα έδειξε ότι μετά την έλευση των social media αυξήθηκαν οι ρινοπλαστικές, διότι οι χρήστες έβλεπαν πιο μεγάλη τη μύτη τους στην κάμερα, η οποία «πιάνει» πρώτα αυτό το χαρακτηριστικό του προσώπου μας.

«Αυτό το έπαθα και εγώ και έλεγα ''μεγάλωσε η μύτη μου;''», είπε γελώντας η Χριστίνα Μπόμπα.