Χριστίνα Παππά: «Να πεθάνεις» - Τα απειλητικά μηνύματα που την έκαναν να πάει στην Αστυνομία

Η Χριστίνα Παππά μίλησε σήμερα (27/4) στο Πρωινό για τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται από μια γυναίκα που φιλοξενούσε το προηγούμενο διάστημα σε δικό της χώρο από τη στιγμή που της ζήτησε να φύγει από εκεί γιατί πλέον τον χρειαζόταν.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε ότι φοβάται για τη ζωή της αφού - μεταξύ άλλων - στα μηνύματα που δέχτηκε, η γυναίκα της έγραφε να πεθάνει και για αυτόν τον λόγο ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης - YFSF: Εντυπωσίασε ο Biased Beast ως Άννα Βίσση - «Έχω μείνει άναυδη, ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ»

«Είχα σταματήσει λοιπόν να πάρω ένα τσάι και συζητούσαμε με κάτι κυρίους για μια κοπέλα που κοιμόταν κάτω, στο πάτωμα, έξω. Λέω, "τι γίνεται ρε παιδιά; Ποιος κοιμάται στο πάτωμα;"

Μου είπαν ότι έκανε πάρα πολύ κρύο πριν από έναν μήνα εδώ. Μου λένε "αυτή η κοπέλα είναι ήσυχη. Κάθεται, δεν κουνιέται". Τέλος πάντων, λέω "παιδιά, εγώ έχω ένα δωμάτιο, το προσωπικό μου δεν έχει έρθει όλο, την κοπέλα να τη βάλουμε εκεί, να μην κρυώνει. Κρίμα είναι». Την παίρνω την κοπέλα…

Την πάω στο σπίτι μέσα. Εγώ είχα φύγει στην Αθήνα είκοσι μέρες. Κρυφά από τον συνέταιρό μου, της έστελνα φαγητό, της έστελνα λεφτά. Την πήγα κομμωτήριο, της πήγα και την κουβέρτα της μαμάς μου για να κοιμηθεί.

Με αποτέλεσμα, πριν από κάποιες μέρες της λέω: "Πρέπει να φύγεις διότι φτάνει το προσωπικό". Παίρνω γνωστούς μου τηλέφωνο. Και προχθές, χρησιμοποιούσε… γενικά με πιάσανε κανα δυο-τρεις… χρησιμοποιούσε το όνομά μου, ότι δουλεύει σε μένα, ψέματα. Γιατί την βλέπανε να κινείται πολύ περίεργα, και όλοι ρωτούσανε.

Προχθές με παίρνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου και μου λέει: "Χριστίνα, τι είναι αυτή η κοπέλα; Διότι κοιμάται στα χωράφια έξω. Και μου είπε ότι δουλεύει σε εσένα". Του λέω: "Κύριε Γιάννη, σας λέει ψέματα". Τη λυπήθηκε κι αυτός ο άνθρωπος», είπε η Χριστίνα Παππά.

«Τέλος πάντων, εγώ της στέλνω ένα μήνυμα και της λέω "σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναχρησιμοποιήσεις το όνομά μου, διότι την επόμενη φορά θα πάω στην αστυνομία".

Σε δευτερόλεπτο μου ήρθε ένα κατεβατό μήνυμα, δεν ξέρω αν μπορώ να εκφραστώ, ένα μεγάλο απειλητικό μήνυμα.

Δεν πρόλαβα καν να το διαβάσω όλο το μήνυμα. Πήγα στην Αστυνομία.

"Να πεθάνεις, να καείς στην κόλαση, πέθανε, πέθανε", άρχισα να τρέμω. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει. Εγώ την είχα βοηθήσει. Όσοι το διάβασαν το μήνυμα, ανατρίχιασαν. Φοβάμαι. Είναι ειλικρινά επικίνδυνος άνθρωπος», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά.