Χριστίνα Παππά: «Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε»

Η Χριστίνα Παππά έστειλε σήμερα (25/8) μέσω Instagram ένα σαφές μήνυμα προς όλους όσους κάνουν υβριστικά και χυδαία σχόλια στα social media, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικα προφίλ.

Σε βίντεο που ανέβασε η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, τη βλέπουμε να κρατάει μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, την οποία παρομοιάζει με τη γνώμη αυτών των ανθρώπων και την οποία τελικά πετάει στα σκουπίδια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ και η γνώμη σας, τη βλέπετε;».

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Στη δε λεζάντα της ανάρτησής της η Χριστίνα Παππά έγραψε:

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια!

Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε!

Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!».

Μπορεί η Χριστίνα Παππά να μην έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το τι έχει προηγηθεί, αλλά το γεγονός ότι τόσο σε αυτή την ανάρτηση όσο και στην προηγούμενη, τα σχόλια είναι κλειδωμένα, ίσως να μην είναι τυχαίο και δείχνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο.