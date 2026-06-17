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Χριστίνα Παππά: «Το σεξ ξέχασέ το! Δεν θέλω σεξ»

Όλα όσα αποκάκυψε η Χριστίνα Παππά στον ΓιώργοΛιάγκα. Η αναφορά στις ερωτικές σχέσεις, το σεξ και έναν ενδεχόμενο γάμο.

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Χριστίνα Παππά
Χριστίνα Παππά | ANT1@GLOMEX
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Η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε σήμερα (17/6) μεταξύ άλλων στις ερωτικές σχέσεις δηλώνοντας πως δεν θέλει καθόλου σεξ στη ζωή της την τρέχουσα περίοδο της εμμηνόπαυσης

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυψε: «Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ».

 

Και συνέχισε: «Το έχω πει, και είναι ένα πράγμα που πολλές ντρέπονται και οι  γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ, ή δεν θέλει πολύ σεξ.

Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας.

Δεν λέω και όχι αλλά δεν είναι όπως όταν ήμουν μικρή που ζούσα με το σεξ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, και κάθε δεκαετία που αλλάζει γίνονται και διαφορετικές σκέψεις», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μάλιστα έκανε σαφές, ότι δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί. «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι», ανέφερε.

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