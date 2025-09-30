Χριστίνα Σούζη: «Δεν οδηγώ πλέον μηχανή γιατί μου χαλάει το μαλλί»

Στην αγάπη της για την ταχύτητα -στη θάλασσα κυρίως- και στο νέο της μαλλί, που σχολιάστηκε εκτενώς, αναφέρθηκε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, μιλώντας στην εκπομπή «Το 'Χουμε».

Η Χριστίνα Σούζη, μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε πως δεν οδηγάει μηχανή, καθώς πέρα από το γεγονός ότι τη βαρέθηκε, της «χαλάει και το μαλλί» το οποίο σχολιάστηκε εκτενώς, τόσο στον ΣΚΑΪ όσο και στα υπόλοιπα ειδησεογραικά μέσα.

«Μου αρέσει γενικά το γρήγορο στη θάλασσα. Δεν οδηγώ πλέον μηχανή, τη βαρέθηκα, με κουράζει, μου χαλάει το μαλλί» παραδέχθηκε χαμογελώντας η Χριστίνα Σούζη για τις αλλαγές στη ζωή της.

Η Χριστίνα Σούζη, επίσης, στάθηκε και στα σχόλια για το νέο της look: «Γίναμε viral για άλλη μία φορά. Φταίνε οι Αταίριαστοι γι' αυτό. Όχι ότι δεν το έκανα και εγώ επίτηδες. Τώρα, όμως, είναι πιο ίσια, είναι αλλιώς».

«Και οι δύο τους έπαθαν κατί τις όταν με είδαν με το νέο μαλλί. Τους αγαπώ, όμως και τους δύο, ενώ στον άνδρα μου άρεσε πάρα πολύ το look» συμπλήρωσε η γνωστή μετεωρολόγος.