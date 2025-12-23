Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Γιόρτασε τα γενέθλια του στα τελευταία γυρίσματα του Maestro

Τις τελευταίες σκηνές του Maestro, έσβησε τα κεράκια του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, και ανήρτησε στο Instagram τις φωτογραφίες και τα βίντεο με το cast.
Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, παρόντες ήταν –εκτός από τα μέλη της παραγωγής– ο Αντίνοος Αλμπάνης, η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι φαίνονται μόλις στο σκοτάδι, που φαίνονται στα γιορτινάβίντεο.
Το Maestro βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εντατικούς ρυθμούς εργασίας για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του, που δεν αναμένεται να προβληθεί πριν από την τηλεοπτική σεζόν του 2026.
