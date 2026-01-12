Μενού

Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε διαμάντια άνω των 100 καρατίων - Το κεντημένο στο χέρι γλυπτικό φόρεμά της

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

Η Κάιλι Τζένερ μέσα σε ένα πολυτελές μπάνιο
Κάιλι Τζένερ | (Instagram @kyliejenner)
Αν και οι Χρυσές Σφαίρες είναι μια βραδιά αφιερωμένη στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς, το κόκκινο χαλί παραμένει αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα highlights.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που είδαμε πάντως, η Κάιλι Τζένερ σίγουρα κερδίζει το βραβείο της πιο λαμπερής παρουσίας.

