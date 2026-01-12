Χρυσές Σφαίρες: Έδωσε ρέστα η Nikki Glaser - «Το βραβείο για καλύτερο μοντάζ στο... Υπουργείο Δικαιοσύνης»

Η Αμερικανίδα stand up comedian Νίκι Γκλάσερ (Nikki Glaser), η οποία παρουσίασε τις Χρυσές Σφαίρες, δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για την υπόθεση Έπσταιν - πάντα όμως με χιούμορ όπως εκείνη ξέρει.
«Και το βραβείο για το καλύτερο μοντάζ πηγαίνει...στο Υπουργείο Δικαοσύνης» είπε η κωμικός προσθέτωντας Ναι, συγχαρητήρια. Και το βραβείο για την περισσότερη επεξεργασία πηγαίνει στο CBS News. Ναι. CBS News: το μέσο στην Αμερική για να δείτε ψευδείς ειδήσεις».
Ωστόσο οι «σπόντε» της δεν σταμάτησαν εκεί καθώς μετά έστρεψε το βλέμμα της στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο «Leonardo DiCaprio: «Τι καριέρα που έχεις κάνει. Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες. Έχεις συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, έχεις κερδίσει τρία Χρυσά Γλόμπους και ένα Όσκαρ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά πριν η κοπέλα σου γίνει 30».
Αναγνωρίζοντας την έλλειψη πρωτοτυπίας σε αυτό το αστείο, ο Γκλέιζερ πρόσθεσε: «Λέο, συγγνώμη που έκανα αυτό το αστείο. Είναι φτηνό. Προσπάθησα να μην το κάνω, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα, φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ανοίξτε το! Σοβαρολογώ! Έψαξα! Έψαξα! Η πιο αναλυτική συνέντευξη που έχεις δώσει ήταν για το περιοδικό Teen Beat το 1991. Το αγαπημένο σου φαγητό είναι ακόμα «ζυμαρικά, ζυμαρικά και πάλι ζυμαρικά»;», δήλωσε η παρουσιάστρια.
