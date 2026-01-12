Χρυσές Σφαίρες: Τι είπε ο Snoop Dogg και λογοκρίθηκε καθώς παρουσίαζε βραβεία

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες έσπασαν παράδοση, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά την κατηγορία «Καλύτερο Podcast». Μια κίνηση που αντικατοπτρίζει το πόσο γρήγορα οι celebrities μετατρέπουν ένα μικρόφωνο σε… δεύτερη καριέρα.

Ο Snoop Dogg στο βήμα

Ο Snoop Dogg ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το νέο βραβείο, το οποίο τελικά κέρδισε η Amy Poehler για το Good Hang. Όμως πριν φτάσει στο φάκελο, ο ράπερ δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει την ίδια την κατηγορία.

«Πριν τα podcast, εγώ ήμουν αυτό που ακούγατε στα αυτοκίνητά σας», είπε, προειδοποιώντας χαριτολογώντας τους podcasters να… προσέχουν μην μπει κι εκείνος στο παιχνίδι.

Κι ενώ η ομιλία κυλούσε με το γνώριμο χιούμορ του Snoop, ξαφνικά ο ήχος κόπηκε. Οι τηλεθεατές είδαν τα χείλη του να κινούνται, αλλά τίποτα δεν ακουγόταν. Στην αίθουσα όμως; Άκουσαν τα πάντα.

"I'm high as a motherfucker right now" Snoop Dogg #GoldenGlobes uncensored pic.twitter.com/PsH5y9Bi3B — Principe (@Pri_Letterman) January 12, 2026

Τι είπε τελικά ο Snoop;

Σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στο κοινό –και όπως επιβεβαίωσε το Entertainment Weekly– το λογοκριμένο σχόλιο ήταν ένα αστείο για το ότι ήταν… φανερά υπό την επήρεια ουσιών.

«Είμαι γ*** μαστ**** αυτή τη στιγμή. Με κρατήσατε εδώ για πολύ ώρα», είπε γελώντας, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων αλλά και γέλιων.

Γιατί κόπηκε;

Το χιούμορ του Snoop γύρω από ουσίες δεν είναι κάτι νέο, ειδικά αφού έχει δική του σειρά κάνναβης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί όμως δεν μοιράζονται την ίδια χαλαρότητα: ούτε για αστεία περί ναρκωτικών, ούτε για βωμολοχίες.

Δεν ήταν μάλιστα ο μόνος που λογοκρίθηκε: και οι Teyana Tayor και Erin Doherty «έφαγαν» mute για τις δικές τους αθυρόστομες στιγμές.